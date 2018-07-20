WhatsApp ограничил функцию пересылки сообщений

20 июля, 18:19
Фото: depositphotos/Mactrunk
Популярный сервис обмена сообщениями WhatsApp начал ограничивать возможность пересылки сообщений сразу в несколько чатов. Об этом передает ТАСС.
"Сегодня мы в тестовом режиме запустили ограничения на пересылку сообщений сразу нескольким пользователям. Нововведение коснется только пользователей тех стран, где люди пересылают наибольшее количество сообщений, фотографий и видео", – говорится в официальном блоге сервиса.
Разработчики отметили, что также будет протестировано ограничение рассылки в пять и более чатов одновременно, а также исчезнет кнопка быстрой переотправки сообщений.
"Обновление поможет сохранить первоначальную функцию WhatsApp – общение при помощи личных сообщений", – подчеркнули в компании.
По результатам анализа экспертов кибербезопасности, WhatsApp занял верхнюю строчку в рейтинге самых опасных мессенджеров для смартфонов.
Ранее правительство Индии обратилось к владельцу мессенджера – компании Facebook с требованием принять меры против распространения провокационной информации.
Приложение попало под критику после случаев массового самосуда, когда толпы стали убивать людей на основе слухов, появившихся в WhatsApp. Так, в начале июля толпа расправилась с пятью невинными гражданами в штате Махараштра из-за слухов о том, что эти лица причастны к торговле детьми.
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