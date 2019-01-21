Эксперт по кибербезопасности поддержал ограничения в WhatsApp

Фото: ТАСС/Zuma/Alberto Pezzali

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в разговоре с порталом Москва 24 оценил возможный запрет на пересылку в WhatsApp одного сообщения более пяти раз. По мнению Виктории Гранд, вице-президента по коммуникациям компании Facebook, владеющей приложением, такие меры помогут в борьбе с дезинформацией.

"То, что с фейками (фальшивыми новостями, от англ. fake news. – М24) надо что-то делать – это давно понятно. Facebook должен первым поднять этот флаг, как и вообще все владельцы массовых (информационных. – М24) ресурсов, потому что именно они сейчас – разносчики фейков, вольные или невольные", – считает эксперт.

По его словам, нововведение ограничит деятельность ботов, управлять ими станет сложнее. Один бот мог распространять так называемые посевные или ссылочные "взрывы", когда разбрасываются ссылки или контент многочисленным пользователям. Сейчас для этих целей придется заводить не одного бота, а, условно, 200, что технически трудно, поскольку их нужно регистрировать.

"Это хороший удар по "ботоводам" и по ботам, один из маленьких шажков к очистке интернета, потому что интернет сейчас – не глобальная информационная среда, а глобальная помойка. С ней надо что-то делать", – уверен Масалович.

Ранее профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ. Пакет законопроектов о штрафах за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений внесен в Госдуму в декабре 2018 года.



Евгения Маркова