Законопроект о штрафах за "фейковые новости" внесен в Госдуму

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Пакет законопроектов о штрафах до миллиона рублей за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Он предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры или же наступления других тяжких последствий.
За это предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 400 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
В сентябре Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержении незаконной и недостоверной информации.
Поправки вносят в 315 статью Уголовного кодекса РФ. Наказание за отказ от опровержения лжи может быть назначено в виде штрафа до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Закон приняли, поскольку отказ от исполнения судебного решения по прекращению распространения лжи и клеветы нарушает основные конституционные гарантии личности.
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