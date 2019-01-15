Facebook вложит 300 миллионов долларов в журналистику

На борьбу с недостоверной информацией и новостями низкого качества социальная сеть Facebook намерена потратить не менее 300 миллионов долларов, сообщает CNN.

Финансовая помощь предназначена некоммерческим организациям вроде фонда Пулитцера, а также на "локальным новостным экосистемам". Программа финансирования рассчитана на три года.

Как указали в руководстве компании, Facebook в начале этого года планирует организовать конференцию с участием представителей американских изданий, где обсудят проблемы, стоящие перед современными журналистами.

Ранее сообщалось, что Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей. По словам менеджера по продукту социальной сети Тессы Лионс, если кто-то из пользователей отметит сообщение как фейковое и это подтвердится, впоследствии этот человек будет вызывать больше доверия у сотрудников компании.

Также утверждалось, что Facebook и Instagram будут использовать нейросеть Rosetta для распознавания картинок с текстами. В будущем искусственный интеллект поможет бороться со спамом и оскорбительными мемами. При этом фото и видеозаписи пользователей уже проверяют на достоверность. Вызывающий подозрения контент отправляют в 27 сторонних компаний, специализирующихся на фактчекинге. Записи, признанные сомнительными, помечают специальной отметкой.