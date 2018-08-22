Facebook начала оценивать надежность своих пользователей

Фото: Портал Москва 24/Яна Дейнега

Социальная сеть Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей, сообщает The Washington Post. Об этом изданию заявила менеджер по продукту социальной сети Тесса Лионс.

Она отметила, что рейтинг надежности пользователей решили разработать во время кампании по борьбе с фейковыми новостями.

В 2015 году пользователи соцсети уже могли жаловаться на опубликованные сообщения. В то же время многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью. Часто поводом служила неприязнь к автору публикации или содержанию новости.

По словам менеджера, рейтинг надежности – не главный показатель репутации пользователя. Он отражает оценку только по одной из характеристик. При этом Лионс добавила, что если кто-то из пользователей отметит сообщение как фейковое и это подтвердится, впоследствии этот человек будет вызывать больше доверия у сотрудников компании.

О других показателях и алгоритмах для определения благонадежности в компании менеджер рассказать отказалась.