Капитализация Facebook рухнула за день на 120 миллиардов долларов

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Акции Facebook упали за один день на 19 процентов, а капитализация корпорации снизилась на 119,4 миллиардов долларов. Такое явление эксперты признали историческим антирекордом на американском фондовом рынке. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

На момент закрытия торгов в четверг ценные бумаги торговались по 176,26 долларов. Этот показатель привел к падению рыночной капитализации компании на 119,4 миллиардов долларов. К сравнению, днем ранее она оценивалась в 629,71 миллиардов долларов.

Такое падение стало самым большим снижением капитализации за всю историю фондового рынка США.

Ранее сообщалось, что акции социальной сети Марка Цукерберга потеряли 24 процента стоимости после публикации квартального отчета компании. Финансовые потери оценили в 17 миллиардов долларов и признали самым сильным падением стоимости ценных бумаг за последние четыре года.