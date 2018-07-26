Акции Facebook обрушились после выпуска квартального отчета

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Акции Facebook потеряли 24 процента стоимости после публикации квартального отчета компании. Финансовые потери основателя социальной сети Марка Цукерберга оцениваются в 17 миллиардов долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg. Это самое сильное падение стоимости акций за последние четыре года.

В отчете говорилось о снижении темпов роста выручки. Доходы соцсети с прошлого года выросли на 42 процента до 13,23 миллиарда долларов, хотя инвесторы рассчитывали на 13,43 миллиарда долларов. Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. С января число ежедневных пользователей выросло только на 11 процентов. Реальный показатель оказался ниже ожидаемого на 1,49 миллиарда человек.

Как отмечает агентство Bloomberg, если акции Facebook вновь не наберут стоимость, Цукерберг может опуститься в рейтинге самых богатых людей на шестую позицию.

В марте этого года стоимость акций Facebook падала примерно на 7 процентов из-за информации о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к информации о 50 миллионах пользователях социальной сети.

В первом квартале 2018 года Facebook зарабатывала 664 тысячи долларов каждые пять с половиной минут.

Ранее сообщалось, что личность пользователей, чьи страницы пользуются особой популярностью, будут проверять в социальной сети Facebook. Так компания собирается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Если во время проверки к владельцам страницы возникнут претензии, то им запретят размещать сообщения.