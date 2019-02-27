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08:46

WhatsApp ввел новый запрет

технологии

08:46

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Фото: depositphotos/Mactrunk

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут ограничить свое добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket со ссылкой на разработчиков.

Сейчас человека можно добавить в какую-либо группу без предварительного согласия. Теперь приглашения будут приходить только от тех, кто числится в списке контактов. Предложения от незнакомых пользователей будут автоматически блокироваться. Новая функция будет доступна после обновления приложения.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась дополнительная система защиты для пользователей Apple. В обновленной версии для IOS разблокировать мессенджер можно с помощью Touch ID или Face ID. Посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже если у него будет доступ к телефону. Кроме того, не так давно WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений. Теперь их нельзя перенаправлять другим адресатам более пяти раз.

Мессенджер WhatsApp стал наиболее скачиваемым приложением среди россиян в 2018 году.

технологии

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