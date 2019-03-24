Пользователей WhatsApp предупредят о пересылке сообщений

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Разработчики WhatsApp собираются обновить мессенджер, чтобы он предупреждал пользователей о пересылке их сообщений, пишет портал Engadget.

С появлением новой функции, узнать о количестве пересылок можно будет при "зажимании" пальцем отправленного сообщения. Тогда в открывшемся меню появится число пересылок.

При этом обновление не поможет узнать, кто из собеседников переслал сообщение и кому именно.

Пока что функция работает только в бета-версии WhatsApp для Android. Точные сроки ее появления в финальной версии мессенджера не называются.

Ранее сообщалось, что после обновления WhatsApp позволит пользователям выявлять спам. Подобные сообщения начнут помечать специальным символом.