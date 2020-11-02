Apple сняла запрет с заблокированной в России функции

Фото: apple.com

Представители американской компании Apple объявили о разблокировке ранее недоступных в России функций умных часов. Об этом сообщили на официальном сайте производителя.

Начиная с версии устройства Apple Watch 4, россияне смогут пользоваться приложением, которое позволяет делать ЭКГ. Эта функция появилась в часах в 2018 году, но ранее ей нельзя было воспользоваться в РФ.

Функция снятия электрокардиограммы не подразумевает, что часы становятся медицинским устройством. Соответствующее положение прописано в распоряжении Росздравнадзора ВНИИМТ.

Функция станет доступна вместе с обновлениями iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Ранее в iPhone 12 обнаружили скрытую, ранее неизвестную функцию. Как оказалось, устройство поддерживает беспроводную реверсивную зарядку.

