Apple может разработать собственный поисковик

18:24
Фото: depositphotos/peus
Компания Apple прикладывает максимум усилий по созданию поисковой системы, которая сможет создать конкуренцию лидеру отрасли Google, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, корпорация все чаще размещает вакансии для специалистов, которые могут "определить и реализовать архитектуру прорывной технологии поиска Apple". Также известно, что свою активность увеличил принадлежащий компании поисковый робот Applebot, который собирает информацию для улучшения поисковой системы.
Как пишет газета, у Apple достаточно ресурсов для навязывания конкуренции Google. Несколько лет назад компании удалось переманить одного из ведущих специалистов Google по поисковым системам Джона Джаннандреа с восьмилетним опытом работы в этой сфере.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом курса валют и увеличением налогов компания Apple намерена повысить цены в магазине приложений App Store для пользователей шести стран. В список вошли Россия, Бразилия, Колумбия, Индия, Индонезия и ЮАР. Изменения коснутся как стоимости самих приложений, так и покупок внутри них.
Отмечается, что цены на автоматически возобновляемые подписки повышаться не будут. В России минимальная цена за приложение повысится на 24 рубля и составит 99 рублей. Дата начала действия изменений пока неизвестна.
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