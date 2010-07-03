В Госдуме оценили рекомендации Роскачества по гаджетам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Государственной думе прокомментировали советы Роскачества о том, как не стать жертвой киберпреступников. Об этом пишет RT.

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что образование по кибербезопасности должно начинаться еще в школе.

"Практически у каждого школьника есть смартфон, многие им оплачивают свои завтраки в школах, делают покупки через интернет", – подчеркнул парламентарий, добавив, что в вопросах кибербезопаности необходимо постоянно развиваться, начиная с максимально раннего возраста.

Свинцов также обратил внимание на то, что опасностям из-за сетевых вирусов сегодня подвержены десятки тысяч граждан и озвученные рекомендации определенно сыграют положительную роль. Вместе с этим депутат констатировал, что вникать в суть проблемы будут не слишком многие.

По словам Свинцова, сегодня многие пользователи гаджетов склонны доверять разработчикам и разрешают им доступ к персональным данным. Подобное может неприятно аукнуться в будущем, уверен эксперт.

Ранее Роскачество напомнило всем выходящим в Сеть о необходимости соблюдать правила цифровой гигиены. На компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, а камеру и микрофон лучше "заклеивать до востребования". Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Эксперты отметили, что "кому-то данная рекомендация может показаться паранойей", но ведь при этом многие "закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома".