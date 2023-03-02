Умные часы от Google научили определять, когда пользователь упал

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Умные часы Pixel Watch от компании Google оснастят функцией определения падения владельца гаджета. Об этом информирует Engadget.

Благодаря датчикам движения и алгоритмам часы поймут, когда человек упал, указав про это пользователю на экране. Гаджет предложит вызвать экстренные службы для оказания помощи.

Вместе с этим в Google подчеркнули, что часы не будут случайно вызывать скорую при падениях во время занятий спортом.

"Если Pixel Watch обнаружат возможное падение и отсутствие движения в течение примерно 30 секунд, они завибрируют, издадут сигнал тревоги и отобразят на экране сообщение, предлагающее выбрать, необходима ли помощь или все ли в порядке", – говорится в материале.

Если владелец не ответит на оповещение, оно будет звучать еще около минуты. Лишь после этого часы вызовут экстренные службы.

Ранее дочерний бренд Xiaomi – Redmi – выпустил умные часы Redmi Watch 3 и фитнес-трекер Redmi Band 2. Устройство оснастили 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем. Максимальная яркость экрана достигает 600 нит.

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