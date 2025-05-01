В Microsoft заявили о прекращении работы Skype 5 мая

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Американская корпорация Microsoft прекратит работу платформы Skype 5 мая. Об этом сообщается на сайте технической поддержки компании.

Microsoft предупреждала об этом еще в феврале этого года. Компания мотивировала это оптимизацией бесплатных предложений по общению для потребителей и облегчением адаптации к потребностям клиентов.

Еще одним фактором стало решение сосредоточиться на Microsoft Teams. В нем пользователи получат те же основные функции Skype – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями. Кроме того, Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, а также создавать и присоединяться к сообществам.

Вместе с тем с 14 октября текущего года Microsoft прекратит поддержку OneNote для Windows 10. Осенью также завершится поддержка Windows 10, в связи с чем пользователям рекомендуется обновиться до Windows 11 или перейти на OneNote для ПК в рамках Microsoft 365.