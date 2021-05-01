Facebook восстановил доступ к странице проекта RT о Второй мировой войне

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Facebook восстановил доступ к странице проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

"Facebook вернул удаленную накануне страницу проекта RT Redfish. Но с ограничениями", – уточнило издание.

На данный момент страница не будет появляться в рекомендациях пользователей и будет доступна по ссылке.

Роскомнадзор накануне потребовал от Facebook восстановить доступ к проекту RT о Второй мировой войне. Ведомство обратило внимание на то, что действия соцсети нарушают принципы свободного распространения информации.