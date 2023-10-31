Петербургский суд оштрафовал рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Фото: vk.com/scallymilano

Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) за пропаганду наркотиков в двух композициях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Там указано, что музыканта привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ"). Также ему выписали штраф в размере десяти тысяч рублей.

В протоколе указано, что 20 апреля рэпер на своей странице "ВКонтакте", а также на платформах YouTube, "Яндекс Музыка" и MTS Music разместил две песни. По результатам экспертизы обе они содержат побуждение и положительное отношение к употреблению запрещенных веществ.

В конце июня этого года суд в Санкт-Петербурге также постановил заблокировать ссылки на треки рэпера Scally Milano о наркотиках. Речь идет о таких песнях исполнителя, как Lovv66 – CBD FLOW, "О", "Два" и "Сделать это".

До этого депутат Госдумы Артем Метелев призвал Генпрокуратуру и СК России организовать проверку концерта Scally Milano, на котором из-за передозировки наркотиками чуть не умерла девочка-подросток.

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