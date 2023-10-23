Рэперу Big Baby Tape может грозить штраф за пропаганду наркотиков

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Никулинский суд Москвы зарегистрировал в отношении рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) протокол о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол по части 1.1 статьи 6.13 ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета") КоАП РФ на Егора Ракитина", – сообщили в суде.

Максимальный размер штрафа по данной статье составляет 30 тысяч рублей. Дата рассмотрения протокола еще не назначена.

До этого с просьбой проверить Big Baby Tape в связи с пропагандой употребления наркотиков в Следственный комитет обратилась Лига безопасного интернета.

Ранее концерт музыкального исполнителя отменили в Нижнем Новгороде. Поводом для этого стала жалоба главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Организаторы предложили аудитории вернуть средства за билеты.

