23 октября, 14:20Шоу-бизнес
Рэперу Big Baby Tape может грозить штраф за пропаганду наркотиков
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Никулинский суд Москвы зарегистрировал в отношении рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) протокол о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"В суд поступил протокол по части 1.1 статьи 6.13 ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета") КоАП РФ на Егора Ракитина", – сообщили в суде.
Максимальный размер штрафа по данной статье составляет 30 тысяч рублей. Дата рассмотрения протокола еще не назначена.
До этого с просьбой проверить Big Baby Tape в связи с пропагандой употребления наркотиков в Следственный комитет обратилась Лига безопасного интернета.
Ранее концерт музыкального исполнителя отменили в Нижнем Новгороде. Поводом для этого стала жалоба главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Организаторы предложили аудитории вернуть средства за билеты.
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