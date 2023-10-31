Блогеру Майклу Наки грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: телеграм-канал "Накипело. Майкл Наки" (Майкл Наки признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск об административном правонарушении на блогера Майкла Наки (признан иноагентом в РФ) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

"Судебное заседание назначено на 8 декабря в 12:00", – сказала представительница суда.

Согласно части 2 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Наки может быть оштрафован на сумму 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции России включило блогера в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В обосновании включения Наки в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

В августе 2023 года прокуратура потребовала заочно приговорить Наки к 13 годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Позже Басманный столичный суд заочно приговорил блогера к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации армии России. В настоящее время Наки находится в международном розыске.

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