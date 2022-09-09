Минюст включил историка Валерия Соловья в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило историка Валерия Соловья в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства.

Журналистов Майкла Наки, Юлию Латынину и историка Тамару Эйдельман также внесли в реестр. Отмечается, что в обосновании их включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

Кроме того, в него внесли и внештатного корреспондента "Новой газеты на Урале" Елену Шукаеву и Андрея Афанасьева.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, семь человек. Среди них – актер Михаил Шац и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина. Также в реестр включили Кирилла Федорова, Кирилла Мартынова, Сергея Лойко, Сергея Медведева и общество с ограниченной ответственностью "Новости".