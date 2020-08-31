Свидетеля обвинения по делу Ефремова продолжат допрашивать 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свидетеля от обвинения Светлану Набокину по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжат допрашивать на следующем заседании суда.

"Допрос свидетеля продолжится 1 сентября в 11:00", – сообщила судья Елена Абрамова.

Ранее Набокина рассказала, что находившегося на водительском сидении автомобиля человека выводили из машины двое мужчин. После того, как она увидела происшествие, она начала снимать происходящее на видео. По словам Набокиной, она выразила готовность дать показания после того, как узнала, что Ефремов отрицает вину.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.