Самооборона при нападении с резиновыми дубинками признана правомерной в России

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Верховный суд РФ признал правомерной применение самообороны при нападении с использованием резиновых дубинок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на определение Судебной коллегии по уголовным делам.

"Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства", - указано в документе.

В суде добавили, что если окончание нападения не было очевидным для потерпевшего, дальнейшая оборона может быть признана необходимой.

Изначально мужчину признали виновным в убийстве и покушении на убийство после того, как он ударил ножом двух людей, ворвавшихся в его дом. Один из нападавших погиб второй получил тяжелые ранения. Согласно материалам дела, потерпевшие избили знакомого мужчину резиновыми дубинками.

Суд первой инстанции указал, что подсудимый действовал в рамках самообороны, но превысил допустимые меры защиты. Действия обвиняемого определили как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны согласно статьям 108 и 114 Уголовного кодекса РФ.

Апелляционный суд признал действия обвиняемого умышленными преступлениями и отменил приговор. При этом специалисты заявили, что нарушения начались с нападения потерпевших, однако угроза жизни подсудимого не была зафиксирована.

По мнению Верховного суда, непосредственная угроза подтверждается фактом нападения и наличием оружия у пострадавших. Судебная коллегия отправила дело на повторную апелляцию.

Ранее в Госдуме предложили смягчить наказание защищавшемся жертвам домашнего насилия. Чаще всего в подобных случаях речь идет не о хладнокровном преступлении, а о самообороне в состоянии отчаяния, отметила член партии "Новые Люди" Ксения Горячева. Она также добавила, что суд обязан учитывать не только факт совершения преступления, но и причины, по которым оно было совершено.