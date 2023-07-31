Защита социолога Кагарлицкого обжаловала его арест

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)

Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

"Сегодня защита профессора Кагарлицкого подала жалобу на постановление о заключении под стражу", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в отношении социолога возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Причиной для этого, как сообщал Ерохов, стал пост Кагарлицкого о теракте на Керченском мосту в 2022 году.

Позже Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, в СИЗО Кагарлицкий будет находиться до 24 сентября 2023 года.

