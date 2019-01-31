Защита похитителя картины Куинджи обжаловала арест

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Защита обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Дениса Чуприкова обжаловала арест, сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Таганского суда столицы Юлия Сухинина.

"Сегодня поступила жалоба от адвоката Чуприкова на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она.

Сухинина отметила, что дату рассмотрения в Мосгорсуде жалобы пока не назначили.

Ранее суд арестовал Чуприкова до 27 марта.

27 января мужчина похитил полотно из Третьяковской галереи. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой галерее начали внутреннюю проверку.

Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".

Чуприков сам показал оперативникам место, где находилась картина. На допросе мужчина заявил, что не совершал никаких преступлений.

После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.

Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.

