Защита похитителя картины Куинджи обжаловала арест

27 января мужчина похитил полотно из Третьяковской галереи. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой галерее начали внутреннюю проверку.
Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".
Чуприков сам показал оперативникам место, где находилась картина. На допросе мужчина заявил, что не совершал никаких преступлений.
После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.
Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковскую галерею
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