Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:36

Защита похитителя картины Куинджи обжаловала арест

суды

16:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Защита обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Дениса Чуприкова обжаловала арест, сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Таганского суда столицы Юлия Сухинина.

"Сегодня поступила жалоба от адвоката Чуприкова на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она.

Сухинина отметила, что дату рассмотрения в Мосгорсуде жалобы пока не назначили.

Ранее суд арестовал Чуприкова до 27 марта.

27 января мужчина похитил полотно из Третьяковской галереи. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой галерее начали внутреннюю проверку.

Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".

Чуприков сам показал оперативникам место, где находилась картина. На допросе мужчина заявил, что не совершал никаких преступлений.

После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.

Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковскую галерею

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика