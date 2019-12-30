Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Арестован подозреваемый в подготовке теракта в преддверии Нового года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник заключил под стражу Никиту Семенова, которого ранее задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники. Мужчина стал вторым фигурантом дела.

Его сообщника, Георгия Чернышева, также арестовали ранее в понедельник, 30 декабря.

Мужчины арестованы на два месяца – до 29 февраля 2020 года.

ФСБ задержала двух россиян, которых подозревают в покушении на организацию терактов в Санкт-Петербурге. При себе у них нашли материалы, подтверждающие подготовку к совершению противоправных действий.

Предотвратить трагедию удалось благодаря оперативной информации, которую получили правоохранительные органы России от коллег из США.

