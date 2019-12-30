Дело об угрозах московскому судье Криворучко направлено в суд

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Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении жителя Удмуртии Алексея Вересова, который обвиняется в угрозах в адрес столичного судьи Алексея Криворучко. Об этом сообщает ТАСС.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Удмуртия Алексея Вересова. Дело направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу", – отметили в ведомстве.

В ноябре в Москву доставили двоих мужчин, которые призывали в интернете к расправе над Криворучко. Подозреваемыми оказались ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй напрямую угрожал судье убийством.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. Позднее следователи прекратили уголовное дело в отношении Сергея Половца.

СК также переквалифицировал обвинение Алексею Вересову. Его обвиняют в угрозе в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

