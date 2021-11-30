Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:52

Экс-схиигумен Сергий приговорен к 3,5 года колонии за призывы к суициду и самоуправство

суды происшествия

Фото: пресс-служба Басманного районного суда/Агентство "Москва"

Измайловский суд столицы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года заключения.

"Суд назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – цитирует судью РИА Новости.

На судебном заседании сам Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к духовному патриотизму. Однако суд признал его виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Летом 2020 года стало известно, что Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.

В конце сентября бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы.

Гособвинение попросило суд приговорить Сергия к 4 годам лишения свободы.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать