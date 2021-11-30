Экс-схиигумен Сергий приговорен к 3,5 года колонии за призывы к суициду и самоуправство

Фото: пресс-служба Басманного районного суда/Агентство "Москва"

Измайловский суд столицы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года заключения.

"Суд назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – цитирует судью РИА Новости.

На судебном заседании сам Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к духовному патриотизму. Однако суд признал его виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Летом 2020 года стало известно, что Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.

В конце сентября бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы.

Гособвинение попросило суд приговорить Сергия к 4 годам лишения свободы.