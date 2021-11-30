Суд признал экс-схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве

14:41
Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда
Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, сообщает РИА Новости.
"Романов совершил самоуправство. Будучи лишенным сана, отлученный от церкви самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства", – следует из приговора.
Наказание для экс-схиигумена будет назначено в завершающей части чтения приговора.
Летом 2020 года стало известно, что Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.
В конце сентября бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы.
Гособвинение попросило суд приговорить Сергия к 4 годам лишения свободы.
Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии
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