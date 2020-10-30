Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову

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Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

"Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, а также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, <...> сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении", – сообщила начальник общего отдела Железнодорожного районного суда Симферополя Оксана Тарасенко.

Филонова задержали в апреле 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его подозревают в махинациях с землей. Городскому бюджету со стороны Филонова был нанесен ущерб в размере около 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что начальника следственного отдела ОМВД России по городскому округу Клин подозревают в незаконном присвоении права собственности на земельный участок в Давыдкове. По данным следствия, подозреваемый приобрел право собственности в 2017 году, используя свое служебное должностное положение.