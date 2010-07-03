Мэр Евпатории Филонов задержан после обысков

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Мэр Евпатории Андрей Филонов был задержан после обысков. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах полуострова.

3 апреля сотрудники регионального УФСБ провели обыски в здании городской администрации и дома у Филонова. "Мэр Евпатории Филонов задержан", − заявил собеседник агентства.

По его словам, меру пресечения Филонову изберут в Киевском районном суде Симферополя.

Как уточнили РИА Новости в УФСБ Крыма, главу администрации Евпатории подозревают в махинациях с землей. Ущерб от его действий оценили в 35 миллионов рублей.