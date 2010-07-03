Сбежавший из РФ участник несанкционированной акции арестован заочно

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Басманный суд Москвы заочно арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья.
Накануне СК объявил Губайдулина в международный розыск. Айдар Губайдулин на несогласованной акции 27 июля бросил в полицейского пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью.
Изначально подозреваемый находился в СИЗО, однако в сентябре его отпустили на свободу под подписку о невыезде.
Губайдулин нарушил условия подписки, когда уехал из России. На личной странице в Facebook фигурант дела написал, что в ближайшие годы возвращаться не планирует.