Сбежавший из РФ участник несанкционированной акции арестован заочно

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Басманный суд Москвы заочно арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья.

Накануне СК объявил Губайдулина в международный розыск. Айдар Губайдулин на несогласованной акции 27 июля бросил в полицейского пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью.

Изначально подозреваемый находился в СИЗО, однако в сентябре его отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Губайдулин нарушил условия подписки, когда уехал из России. На личной странице в Facebook фигурант дела написал, что в ближайшие годы возвращаться не планирует.