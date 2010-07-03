Фигурант дела о несогласованной акции в столице Губайдулин покинул Россию

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Айдар Губайдулин, который обвиняется в применении насилия к представителю власти 27 июля на несогласованной акции в столице, уехал из России, передает "Интерфакс".

"Все, что я знаю, что он покинул Россию. Другой информацией я пока не располагаю", – сообщил агентству его адвокат Максим Пашков.

Сам подозреваемый написал на своей странице в Facebook: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". Губайдулин отметил, что это решение далось ему непросто.

18 сентября Мещанский суд Москвы принял решение освободить его из СИЗО под подписку о невыезде.

В начале заседания прокурор заявил два ходатайства: о возврате дела в прокуратуру на доследование и об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Оба ходатайства были удовлетворены.

По версии следствия, Губайдулин умышленно и с намерением применить насилие к исполнителю власти бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью в сторону полицейского. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Вину Губайдулин отрицает.

16 октября суд столицы удовлетворил ходатайства следствия и арестовал до 14 декабря четырех участников несогласованной акции 27 июля в Москве. Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове. Еще один фигурант дела – Александр Мыльников – отправлен под домашний арест на тот же срок.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек. После акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В рамках расследования этих дел были задержаны почти 20 человек.

