СК объявил в розыск участника несогласованной акции Айдара Губайдулина

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Следственный комитет объявил в международный розыск участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдура Губайдулина. Об этом объявил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Следствие попросило заочно арестовать Губайдулина. Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьей 318 Уголовного кодекса РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья").

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича", – сообщили в суде.

Айдар Губайдулин обвиняется в применении насилия к представителю власти. На несогласованной акции 27 июля он бросил в полицейского пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью.

Изначально подозреваемый находился в СИЗО, однако в сентябре его отпустили на свободу под подписку о невыезде. Губайдулин нарушил условия подписки, когда уехал из России. На личной странице в Facebook фигурант дела написал, что в ближайшие годы возвращаться не планирует.