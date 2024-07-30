Суд изъял 26 млн рублей и недвижимость высокопоставленного сотрудника СК и его родителей

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Хорошевский суд Москвы передал в собственность государства более 26 миллионов рублей и недвижимость бывшего высокопоставленного сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Александра Киреева, его отца и матери, сообщает ТАСС.

Эту сумму взыскали как эквивалент стоимости имущества Киреевых, которое прокуратура сочла незаконно нажитым.

Также в пользу государства передали три нежилых помещения и четыре машино-места, принадлежащих семье.

Ранее бывшему главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По месту работы Артюхина сотрудники регионального СК провели обыск, осмотрели автомобиль мужчины, а затем его самого допросили. Сейчас расследование дела продолжается.

Мужчина был задержан 17 июля. Его подозревают в растрате около 221,5 миллиона рублей из бюджета округа, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.

