Правозащитник Пятницкий пройдет психиатрическую экспертизу

Члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитнику Павлу Пятницкому назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о стрельбе в столице. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Пятницкого Вадим Лялин.

"Он признал вину, пойдет в суд", – добавил адвокат.

Ранее Пятницкого отпустили под подписку о невыезде.

13 апреля председатель ОНК Вадим Горшенин рассказал, что Пятницкого задержали нетрезвым, он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. ГУ МВД России по городу направило письмо в Общественную палату.

Комиссия по этике оценит его действия. Будет решаться вопрос о приостановлении его полномочий как члена ОНК.