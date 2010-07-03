Правозащитник Пятницкий пройдет психиатрическую экспертизу

Члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитнику Павлу Пятницкому назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о стрельбе в столице. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Пятницкого Вадим Лялин.
"Он признал вину, пойдет в суд", – добавил адвокат.
Ранее Пятницкого отпустили под подписку о невыезде.
13 апреля председатель ОНК Вадим Горшенин рассказал, что Пятницкого задержали нетрезвым, он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. ГУ МВД России по городу направило письмо в Общественную палату.
Комиссия по этике оценит его действия. Будет решаться вопрос о приостановлении его полномочий как члена ОНК.
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