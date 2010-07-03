В Зеленограде посетитель кафе устроил стрельбу из травматики

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В Зеленограде задержали посетителя кафе, который в ходе конфликта устроил стрельбу из травматики и ранил оппонента. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, о стрельбе сообщили охранники кафе. Когда на место прибыли росгвардейцы, администратор заведения уточнил, что драку затеял один из посетителей. После этого ссора продолжилась на улице. Тогда один из молодых людей достал травматический пистолет и выстрелил в другого.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали стрелявшего и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие было изъято, добавили в пресс-службе Росгвардии.

Также отмечается, что пострадавший отказался от госпитализации.