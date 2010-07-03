Правозащитник Пятницкий отпущен под подписку

Полицейские отпустили под подписку о невыезде члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитника Павла Пятницкого, задержанного за стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

"Пятницкого только что отпустили из отделения полиции без предъявления обвинения. Правоохранительные органы избрали в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратура не поддержала арест, обвинение пока не сформулировано", – сказал собеседник агентства.

13 апреля председатель ОНК Вадим Горшенин рассказал, что Пятницкого задержали нетрезвым, он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. ГУ МВД России по городу направило письмо в Общественную палату.

Комиссия по этике оценит его действия. Будет решаться вопрос о приостановлении его полномочий как члена ОНК.

Горшенин уточнил, что при составлении протокола Пятницкий в графе "место работы" указал "член ОНК Москвы". По его мнению, это недопустимо.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов подтвердил, что Пятницкого задержали во время празднования его дня рождения. По словам Носова, Пятницкий ушел через два часа после начала празднования.