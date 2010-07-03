Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:00

Правозащитник Пятницкий отпущен под подписку

происшествия

18:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/goodrussianman

Полицейские отпустили под подписку о невыезде члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитника Павла Пятницкого, задержанного за стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

"Пятницкого только что отпустили из отделения полиции без предъявления обвинения. Правоохранительные органы избрали в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратура не поддержала арест, обвинение пока не сформулировано", – сказал собеседник агентства.

13 апреля председатель ОНК Вадим Горшенин рассказал, что Пятницкого задержали нетрезвым, он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. ГУ МВД России по городу направило письмо в Общественную палату.

Комиссия по этике оценит его действия. Будет решаться вопрос о приостановлении его полномочий как члена ОНК.

Горшенин уточнил, что при составлении протокола Пятницкий в графе "место работы" указал "член ОНК Москвы". По его мнению, это недопустимо.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов подтвердил, что Пятницкого задержали во время празднования его дня рождения. По словам Носова, Пятницкий ушел через два часа после начала празднования.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика