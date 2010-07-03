Устроивший стрельбу Пятницкий был в неадекватном состоянии − ОНК

Устроивший стрельбу в центре столицы правозащитник Павел Пятницкий находился в неадекватном состоянии, заявили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. При этом его полномочия как члена ОНК после данного инцидента приостановлены не были, сообщил ТАСС председатель организации Вадим Горшенин.
"Пятницкий задержан в состоянии алкогольного опьянения − стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце", − рассказал председатель ОНК, подтвердив, что против Пятницкого возбудили дело о хулиганстве.
"ГУ МВД России по Москве направило письмо в ОНК и Общественную палату, которая может приостановить полномочия Пятницкого как члена ОНК", − пояснил Горшенин, добавив, что "они пока не приостановлены".
По словам главы ОНК, окончательно решить этот вопрос может только Общественная палата. "ОНК Москвы обсудит инцидент с Пятницким на комиссии по этике и, возможно, даст какие-то рекомендации Общественной палате по этому поводу", − подчеркнул Горшенин. Он также считает недопустимым, что при составлении протокола Пятницкий в графе "место работы" указал "член ОНК Москвы".
Зампредседателя ОНК Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Как писали СМИ, вечером 12 апреля он открыл стрельбу из травматики на улице в центре города. Когда на место ЧП прибыли полицейские, Пятницкий добровольно сдался. Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов подтвердил, что Пятницкого задержали во время празднования его дня рождения.
Юрист Павел Пятницкий дает комментарии практически ко всем громким уголовным делам и часто принимает участие в ток-шоу. Известно, что общественника уже отпустили из отделения полиции.
Правозащитника Павла Пятницкого отпустили из отделения полиции
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