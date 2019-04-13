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13:32 (обновлено 13.04.2019 15:56)

СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу

происшествия

13:32

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Фото: instagram.com/goodrussianman

СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, он открыл огонь из окна машины. В Сети появилось видео с задержанным, которое он снял, находясь в машине правоохранительных органов.

На кадрах видно, как Пятницкий, чтобы доказать, что он задержан, включил полицейскую сирену. На это он получил предупреждение стража порядка, стоявшего рядом с авто.

Как сообщает ТАСС, в полицию в ночь на субботу поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре: неизвестный, находясь в салоне Ford, несколько раз выстрелил из пистолета. Позже правоохранители нашли автомобиль подозреваемого и гильзы.

В результате задержали мужчину 1984 года рождения, которым, по данным источников, и оказался Пятницкий. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ОНК Москвы сообщили, что о случившемся знают из СМИ и пока не владеют какой-либо официальной информацией. "После того, как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах", – цитирует главу ОНК Вадима Горшенина "Интерфакс".

СМИ сообщили о задержании известного Павла Пятницкого

происшествия

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