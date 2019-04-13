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16:30 (обновлено 13.04.2019 19:23)

Дмитрий Носов рассказал о задержании Пятницкого за стрельбу

происшествия

16:30

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СМИ сообщили о задержании известного Павла Пятницкого

Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов подтвердил, что юриста Павла Пятницкого задержали во время празднования его дня рождения.

"Пятницкий действительно был у меня на празднике. Было много людей, у всех было прекрасное настроение. Потом Павел ушел, наверное, часа через два. Пятнадцать минут назад узнаю о задержании. Я с ним разговаривал. Звонил адвокат. Для меня вся ситуация не очень приятная, потому что Павел – нормальный адекватный человек. Меня там не было, все происходило на улице. Что там было – это надо разбираться", – рассказал Носов телеканалу Москва 24.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. По данным СМИ, именно он открыл стрельбу на одной из улиц в центре столицы вечером в пятницу, 12 апреля, после того, как повздорил с одним из гостей. Он достал травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а потом положил оружие в багажник своей машины. Когда приехала полиция – добровольно сдался.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы намерена дать оценку действиям Пятницкого.

"Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения – стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Комиссия по этике соберется, чтобы дать оценку его действиям", – цитирует ТАСС председателя ОНК Вадима Горшенина.

Пятницкий известен как частый гость ток-шоу, он дает комментарии практически ко всем громким уголовным делам. К настоящему моменту общественник уже отпущен из отделения полиции.

происшествия

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