Водителя Gelandewagen задержали после стрельбы на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали водителя внедорожника Mercedes Gelandewagen. По словам очевидцев, из окна этой машины стреляли на Профсоюзной улице, передает Агентство "Москва".

Автомобилиста задержали почти сразу после сообщений о стрельбе. Мужчину доставили в отделение.

По предварительной информации, стрельбу вели из травматического оружия. Как уточняет источник, после происшествия машина поехала в сторону Московской области.