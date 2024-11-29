Минобороны РФ потребовало с производителя антидроновых средств 57,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны России подало иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщает ТАСС.

Завод производит средства для борьбы с беспилотниками.

"Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 миллионов 502 тысячи 195 рублей", – указано в сообщении.

Другие подробности дела не раскрываются.

В октябре Минобороны РФ подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для ВС РФ. Тогда оборонное ведомство потребовало взыскать с института более 29 миллионов рублей.

До этого, в июле, Минобороны России подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.