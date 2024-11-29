29 ноября, 07:59Происшествия
Минобороны РФ потребовало с производителя антидроновых средств 57,5 млн рублей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минобороны России подало иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщает ТАСС.
Завод производит средства для борьбы с беспилотниками.
"Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 миллионов 502 тысячи 195 рублей", – указано в сообщении.
Другие подробности дела не раскрываются.
В октябре Минобороны РФ подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для ВС РФ. Тогда оборонное ведомство потребовало взыскать с института более 29 миллионов рублей.
До этого, в июле, Минобороны России подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.