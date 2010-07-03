Мосгорсуд оставил фигурантов дела Baring Vostok Калви и Дельпаля под домашним арестом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев/Сергей Ведяшкин
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до 13 января 2020 года старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает Агентство "Москва".
"Постановление Басманного суда изменить. Заменить Ф. Дельпалю адрес домашнего ареста. В остальном постановление суда первой инстанции о продлении срока домашнего ареста оставить без изменений", – огласила решение судья.
Защитники обвиняемых настаивали на том, чтобы обвиняемых отпустили под залог. Прокурор требовал оставить меру пресечения той же.
Адвокат Дельпаля Леван Джоев настаивал на том, чтобы в случае сохранения меры пресечения ему изменили адрес домашнего ареста. Он попросил суд разрешить его доверителю жить вместе с семьей и ежедневно гулять в течение двух часов.
Майкл Калви является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику. Его защита заверяла суд, что Калви живет в России уже 25 лет и не собирается бежать из страны. Более того, американец стремится восстановить свою деловую репутацию.
В случае с французом суд пошел навстречу и разрешил ему вернуться к семье из квартиры, которую Дельпаль специально приобрел для домашнего ареста. Тем не менее, суд отклонил предложения о многомиллионных залогах, срок ареста обвиняемых был продлен до 13 января 2020 года.
Помимо Калви и Дельпаля, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, председатель совета директоров Норвик-банка и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Бизнесмены свою вину не признают.
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