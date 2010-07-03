Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok

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Суд в столице продлил арест фигурантам уголовного дела о мошенничестве в фонде Baring Vostok. Директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер фонда Ваган Абгарян останутся под стражей до 13 января.

"Суд считает, что ходатайство органа уголовного преследования подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить сроки содержания под стражей в отношении обвиняемых Зюзина и Абгаряна до 13 января 2020 года", – цитирует "Интерфакс" судью Артура Карпова.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Главный подозреваемый в деле – основатель фонда Майкл Калви. Как полагает следствие, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

