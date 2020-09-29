Сына иркутского экс-губернатора Левченко попросили отправить в СИЗО

Фото: СК РФ

Следствие попросило Басманный суд столицы арестовать до 20 ноября сына экс-губернатора Сергея Левченко, депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

"В Басманный суд поступили материалы в отношении Левченко Андрея, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ", – сообщила Морозова.

Ранее сообщалось о задержании Андрея Левченко. В ходе следственных мероприятий также были проведены обыски в местах проживания и работы Левченко и его отца.

28 сентября Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года. По данным следствия, хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По версии СК, Хамуляк и Левченко в 2017 году предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. В результате противоправных действий Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей.