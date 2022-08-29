Сооснователю "Диссернета" запретили использовать интернет, отправлять и получать почту

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Басманный суд Москвы запретил определенные действия журналисту "Новой газеты" и сооснователю проекта "Диссернет" Андрею Заякину, который обвиняется в финансировании экстремистской деятельности, сообщает РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", – отметили в суде.

Уточняется, что мужчине запрещено с 20:00 до 08:00 покидать дом без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту.

Заякину грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет по части 1 статьи 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"), при этом в суде не уточнили, что именно вменяется журналисту.

Ранее Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной. До этого ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

24 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета". Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.