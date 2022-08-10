Суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч рублей

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"Новую газету" оштрафовали на 350 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" (АНО "РИД "Новая газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ с назначением наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей", – рассказали в суде.

Однако решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной.

До этого ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

24 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета". Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.