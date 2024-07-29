Суд заочно приговорил политолога Галлямова к 8 годам по делу о фейках о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Аббас Галлямов" (Аббас Галлямов признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (включен в реестр иноагентов в РФ) к 8 годам по делу о фейках о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галлямова Алана Гамазова.

Кроме того, к заочному лишению свободы также приговорили украинского журналиста Александра Преподобного.

Минюст РФ внес Галлямова в реестр иноагентов из-за его высказываний против специальной военной операции на Украине в феврале 2023 года. Позже в марте МВД России объявило его в розыск.

Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении фейков об армии России. Данное решение было принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в районном суде были выявлены нарушения.

