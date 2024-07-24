Мосгорсуд отменил приговор режиссеру Вырыпаеву, осужденному за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

"Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения", – поделился собеседник агентства.

По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в районном суде были выявлены нарушения. Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, дело режисера уже поступило в Басманный райсуд.

В мае прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера. Также, как следовало из базы данных МВД, Вырыпаев был объявлен в розыск по уголовной статье.

Впоследствии, в декабре 2023 года, Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима. Режиссеру также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания начнет исчисляться с момента, когда его задержат на территории РФ или экстрадируют в Россию.