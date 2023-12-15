Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 8 годам колонии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о действиях ВС РФ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на суд.

Помимо этого, Вырыпаеву на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания начнет исчисляться с момента, когда его задержат на территории РФ или экстрадируют в Россию.

Вырыпаев обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ, пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы").

Как уточняют СМИ, речь идет о его интервью и публикациях в соцсетях.

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера. Также, как следовало из базы данных МВД, Вырыпаев был объявлен в розыск по уголовной статье.

Также суд в Санкт-Петербурге приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за распространение фейков о СВО на Украине.

Также ей на три года запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

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