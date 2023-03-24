Политолог Аббас Галлямов объявлен в розыск

Фото: телеграм-канал "Аббас Галлямов" (Аббас Галлямов признан в России иноагентом)

Российские правоохранители объявили в розыск политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел России.

"Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", – отмечается в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по какой статье ведется розыск Галлямова.

В начале февраля Минюст РФ внес в реестр иноагентов Галлямова из-за его высказываний против специальной военной операции на Украине.

Тогда же вместе с политологом в реестр иноагентов включили певицу Земфиру, которая выступала в поддержку Украины, экс-депутата Дмитрия Гудкова, призывавшего к предоставлению вооружения Украине, введению санкций в отношении России и других лиц.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ.



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